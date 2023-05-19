中職／許基宏動刀後恢復進度好 恰總有在注意

中信兄弟隊一壘砲許基宏2月左腳動刀，今天開始在二軍出賽，首打席就敲陽春砲，對於他的歸隊日程，總教練彭政閔表示，目前看到確實恢復狀況滿好，但對於他回歸一軍的歸期先不說死，強調還是要等待二軍回報。

許基宏在今年2月因左腳阿基里斯腱撕裂、骨刺問題動刀，當時球團評估預計缺席上半季，今天已在二軍先發名單驚喜看見他的名字，4打數敲出2安打，首打席面對樂天桃猿隊二軍先發投手洪敏暘，敲出陽春砲。

彭政閔表示，先前在二軍時，就有和許基宏聊一下他的狀況，「很幸運的，感覺恢復狀況是滿好，也都有持續關心他的身體狀況，現在就是看他比賽後的身體反應，防護員會隨時回報。」

許基宏此役以指定打擊出賽，何時可以守備，彭政閔表示，交給二軍評估，他也透露上周有看到他在守備，「是簡單的接滾地球，但實作和練習還是會不一樣，要看實戰狀況。」

兄弟今年因為許基宏缺陣，缺乏穩定的一壘戰力，本季已有5人守過一壘，以張志豪守備局數192局為最多。