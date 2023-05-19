棒球／烏干達少年「背輪胎練球」逐夢 獲大聯盟關注及支援

烏干達18歲少年丹尼斯（Kasumba Dennis）經濟狀況不佳仍懷抱棒球夢，他用輪胎、水桶等物品取代重訓設備，反覆練習接捕，並將練習影片上傳到網路，被大聯盟選秀聯盟主席坎貝爾（Sean Campbell）注意到，丹尼斯獲得援助並成功取得簽證，今夏將加入大聯盟選秀聯盟。

據大聯盟官網報導，丹尼斯在艱困環境中長大，父親參與烏干達內戰後下落不明，母親則拋棄家庭，把他和兄弟姊妹丟到祖母家門前。丹尼斯為求生存，每天都到屠宰場工作，也意外迎來人生轉捩點。

一名棒球教練瓦夫拉（Paul Wafula）發現丹尼斯，並邀請他加入當地球隊，瓦夫拉透過棒球找到人生志向。加入球隊後，丹尼斯擔任捕手，每天到祖母家旁的小巷子練球。丹尼斯揹著輪胎、水桶練習接捕，並用相機拍攝，上傳到推特，最終吸引到坎貝爾的關注。

Quitting is not an option. I will keep working till I became better at this pic.twitter.com/TjNiQ6KzYN — KASUMBA DENNIS (@KASUMBADENNIS4) 2023年4月27日

坎貝爾聽聞丹尼斯的故事後，招募他加入選秀聯盟。該聯盟擁有6支球隊，成員為大學、初級學院及高中業餘球員，球員們期盼在7月選秀前展現能力，獲得球探注意，賽季期間聯盟會提供球員免費住宿和膳食。

丹尼斯經過烏干達政府和相關組織的努力，成功拿到簽證，從6月開始加入該聯盟，效力關鍵者隊（Frederick Keys），丹尼斯也在推特發文感謝所有幫助過他的人。