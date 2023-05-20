女神降臨職棒賽場！人氣啦啦隊成員一次看 「李多慧」竟只排第二？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「中職啦啦隊」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大啦啦隊成員排行。

中華職棒剛開季，除了場上球員的表現，場邊「嬌」點也是話題不斷，各個啦啦隊在新球季都紛紛補強，讓原先的陣容更加豪華，希望能為球隊應援更添色彩，而究竟最受到網友們關注的啦啦隊成員是哪些呢？一起來看看吧！

「林襄」、「李多慧」雙后合體成焦點 「峮峮」啦啦隊資歷邁入第八年 ▲ 網友熱議的八大啦啦隊成員排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友討論中職啦啦隊的話題，可以發現「林襄」是最受關注的成員，特別是在宣布「李多慧」重磅加盟後，球迷就引頸期盼她們同場的消息，人氣之爭成為話題焦點，但網友就提醒大家「（兩位）各有特色，各取所愛，大家才有眼福」，覺得都是同隊的隊友，都很努力，不用一直拿來比較，粉絲也喊話「不管是誰，我還是支持小襄」、「永遠愛林襄」，紛紛表達支持。而來自韓國的李多慧，她的加入讓網友直呼是「中職最大咖」，並湧入大量留言「太扯了啦，怎麼請到這位大物的！」、「她堪稱啦啦隊的天花板不為過！樂天找到她來，除了增加門面，她的舞蹈能力跟個人魅力真的沒話說！」，讓眾多球迷迫不及待與她同場應援，甚至吸引不少原來非球迷的網友，表示想要進場一睹風采。

加入Passion Sisters第八年的「峮峮」，依舊是不少人心中的啦啦隊女神，網友認為「峮的優點就是超級耐看」，加上近年來接下綜藝節目的主持棒，讓網友稱讚「峮峮口才及反應都很棒」，各方面能力都有逐年成長，並希望她能持續留在啦啦隊的舞台上替球隊加油。此外，「短今」同樣也是隊內的人氣成員，就有網友提及「短今本人比照片好看」、「短今本人臉小頭小比例蠻好的」，建議進場看球更能感受到她的美貌與魅力。

今年擔任樂天女孩隊長的「籃籃」，獲得許多網友的讚賞，「籃籃跳舞真的很有啦啦隊的活力，笑容也很甜，很棒」、「籃籃說話真的很圓融，臨場反應也很快，樂天有這樣的隊長真是福氣！」，覺得她不只漂亮、可愛，「真實不做作」的個性是受到歡迎的主要原因。另外兩位備受討論的樂天女孩「YURI」、「孟潔」，網友也給予正面評價，像是「（YURI）啦啦隊顏值天花板」、「YURI不只是高挑，而且頭身比很棒少有人能及」，「孟潔真是空靈少女」、「孟潔傻傻的樣子看起來更可愛」，各自擄獲不少球迷的心。

由於近期Fubon Angels的「慈妹」，與富邦悍將的「慈妹鐵粉」內野手劉俊豪，在賽後MVP環節一起合影跳舞，引發社群熱議，網友笑稱「請球團每場有劉俊豪先發（的比賽），都給慈妹排班吧」，並表示「慈妹聲音也好可愛」、「慈妹小小隻看起來非常可愛」，讓她的關注度在該場比賽後上升不少。

你喜歡的啦啦隊成員上榜了嗎？又或者哪些是你心目中的遺珠之憾？職棒賽事有啦啦隊的加持，能夠帶動現場氣氛與觀眾之外，也為球場外增加更多的話題，而身為啦啦隊成員是相當不容易的，無論風吹日曬雨淋，都依舊賣力應援，每位選手對應的舞蹈也必須倒背如流，所有努力都是希望球迷們都能開心看球，大家也別忘了多多支持她們！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議的八大啦啦隊成員排行」相關討論則數。觀測期間：2023/02/04~2023/05/04，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw