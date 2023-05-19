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中職／野生李多慧現身桃園球場DJ室 球迷爭相捕捉難得畫面

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天女孩的韓籍隊員李多慧。記者季相儒／攝影 季相儒
樂天女孩的韓籍隊員李多慧。記者季相儒／攝影 季相儒

南韓啦啦隊女神李多慧將於明天再度登場應援，她昨天（18日）已抵台，並現身在桃園球場DJ室，吸引許多球迷爭相卡位拍攝，最終樂天桃猿隊也以9：3擊退味全龍隊，收下6連勝。

李多慧首次來台應援，無緣見證桃猿贏球。上一波應援靠著強打廖健富連2戰拿下MVP加上全隊精彩的表現，3戰中拿下2勝，重新擦亮「勝利妖精」名號。

李多慧接下來的班表為5月20、21、24、25、26日。她昨天抵台穿著便服驚喜現身桃園球場DJ室，她看著球隊有好表現，也當場開心起舞，被轉播單位鏡頭捕捉到。

野生李多慧。 截圖自李多慧IG
野生李多慧。 截圖自李多慧IG

李多慧現身球場造成轟動，許多球迷都拿出攝影器材紀念這一幕，網友也紛紛直呼，「野生多慧！」、「竟然有李多慧」、「多慧穿便服比較好看」、「勝利妖精在場，樂天穩了」。李多慧昨晚也發布許多IG限時動態，分享自己在桃園球場DJ台的初體驗。

李多慧現身桃園球場DJ室，許多球迷爭相拍攝。 截圖自李多慧IG
李多慧現身桃園球場DJ室，許多球迷爭相拍攝。 截圖自李多慧IG

李多慧 樂天桃猿

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