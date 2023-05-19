中職／樂天桃猿動紫趴好嘻哈 6月2日高爾宣+阿跨面
2023樂天桃猿經典主題「新光動紫音樂祭」將在6月2日（五）至4日（日）連續三天開趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱的「新光動紫」全參戰陣容陸續揭曉，周五賽後「嘻哈READY」將由高爾宣再度登場，嘻哈開唱。
「新光動紫音樂祭」分為「嘻哈READY」、「人氣READY」以及「熱門READY」三大主軸，三天來自於四面八方各路團體及歌手出現在樂天桃園棒球場。
周五「嘻哈READY」陣容堅強，高爾宣曾入圍第31屆金曲獎最佳新人及年度歌曲，作品《without you》、《So bad》蟬聯各大平台冠軍，也成為人氣傳唱曲，高爾宣多次被稱為「年度最強嘻哈怪物」，是近年來台灣甚至是亞洲最受期待的樂壇怪物級男歌手。
高爾宣三度參加「動紫趴」，今年以新專輯《JOURNEY》回歸樂壇，更預告將展開海外巡迴演唱會，而台灣的個人首場演唱會則預計在今年下半年成行。
「動紫趴」周五賽後不僅有高爾宣，日前也公布《大嘻哈時代2》總決賽冠軍阿跨面也將登場，為球迷朋友掀起動紫周的第一波高潮。
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