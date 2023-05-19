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中職／狂威重返大聯盟 桃猿教頭叫好
樂天桃猿隊前洋投狂威去年季後約滿，返美加入離老家不遠的道奇隊，昨天從3A被叫上大聯盟，對雙城隊中繼4局失兩分、無關勝敗，道奇終場7：3獲勝，猿隊總教練曾豪駒也為昔日子弟兵感到高興，他說：「希望狂威在大聯盟有好表現。」
狂威前年5月來台加盟猿隊前，在白襪、紅襪隊擁有4年大聯盟資歷，等了兩年多重返最高殿堂，家人昨天都到道奇球場觀戰，他說：「從小就是道奇球迷，幾年前沒想過有機會回到這裡，能效力家鄉球隊真的很特別。」
道奇在3連戰前兩場打得辛苦，首戰延長12局9：8贏球，前天1：5落敗，牛棚一共消耗13局；昨第3戰打完首局，先發投手梅伊右手肘不適退場，狂威緊急接手投4局，只因兩支陽春砲失分，獲總教練羅伯茲肯定。他說：「狂威很棒，中繼4局讓我們保住贏球機會，我為他和球隊感到高興。」
這是狂威繼2020年9月後，再度踏上大聯盟投手丘，生涯5年累積出賽72場，戰績6勝29敗、防禦率6.54；道奇最近連贏6個系列賽，合計15勝3敗，不但穩居分區榜首，也是國聯最佳球隊。
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