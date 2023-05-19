聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／狂威重返大聯盟 桃猿教頭叫好

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒開心狂威重返大聯盟。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒開心狂威重返大聯盟。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊前洋投狂威去年季後約滿，返美加入離老家不遠的道奇隊，昨天從3A被叫上大聯盟，對雙城隊中繼4局失兩分、無關勝敗，道奇終場7：3獲勝，猿隊總教練曾豪駒也為昔日子弟兵感到高興，他說：「希望狂威在大聯盟有好表現。」

狂威前年5月來台加盟猿隊前，在白襪、紅襪隊擁有4年大聯盟資歷，等了兩年多重返最高殿堂，家人昨天都到道奇球場觀戰，他說：「從小就是道奇球迷，幾年前沒想過有機會回到這裡，能效力家鄉球隊真的很特別。」

道奇在3連戰前兩場打得辛苦，首戰延長12局9：8贏球，前天1：5落敗，牛棚一共消耗13局；昨第3戰打完首局，先發投手梅伊右手肘不適退場，狂威緊急接手投4局，只因兩支陽春砲失分，獲總教練羅伯茲肯定。他說：「狂威很棒，中繼4局讓我們保住贏球機會，我為他和球隊感到高興。」

這是狂威繼2020年9月後，再度踏上大聯盟投手丘，生涯5年累積出賽72場，戰績6勝29敗、防禦率6.54；道奇最近連贏6個系列賽，合計15勝3敗，不但穩居分區榜首，也是國聯最佳球隊。

梅伊 連戰 家人

延伸閱讀

中職／昔日子弟兵重返大聯盟 曾豪駒大讚狂威真不簡單

中職／曾豪駒期待與恰總對決 正好是曾仁和一軍先發日

中職／去年防禦率王變不穩 猿隊教頭：想多了點

中職／比兄弟失誤多20次仍居龍頭 曾豪駒努力修正選手

相關新聞

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰6：6言和

中信兄弟隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場，一場超過4小時的馬拉松大戰，最終由雨神喊停，10局上打到一半下起大雨，雙方以6：...

中職／接一顆球就可以？林哲瑄獲選MVP好吃驚

富邦悍將隊今晚因單局3次失誤落後，最終也靠著守備拯救和局，林哲瑄因美技飛撲獲選單場MVP，他在賽後聽聞也有些意外，「接一...

中職／林泓育兩分打點關鍵安打 猿隊6連勝仍居龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園主場迎戰味全龍隊，雙方兩度形成僵持局面，猿隊7局下滿壘時，楊晉豪獲保送攻下勝利打點，林泓育追加兩分打...

中職／狂威重返大聯盟 桃猿教頭叫好

樂天桃猿隊前洋投狂威去年季後約滿，返美加入離老家不遠的道奇隊，昨天從3A被叫上大聯盟，對雙城隊中繼4局失兩分、無關勝敗，...

圖輯／中職 10局上大雨攪局暫停 中信富邦暫時平手

富邦悍將本週在新莊主場和中信兄弟進行三連戰，今天進行第二戰，目前10局上因球場突然下起大雨導致比賽暫停，目前比數為6：6...

中職／曾豪駒讚揚林立歸隊首轟 坦言對決龍隊打得緊繃

樂天桃猿隊本季對戰味全龍隊不順，今天在桃園球場以9：3獲勝，暫時可以喘一口氣，畢竟打了9場只有3勝6敗，短期內無法挽回局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦