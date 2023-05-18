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中職／林泓育坦言自己MVP不特別 楊晉豪勝利保送更重要
樂天桃猿隊今天在桃園主場以9：3擊敗味全龍隊，7局下滿壘時，楊晉豪獲保送攻下勝利打點，「小胖」林泓育追加兩分打點安打，成為贏球關鍵，林泓育本季第3次獲選單場MVP，但他認為楊晉豪更重要。
兩隊打完前6局3：3平手，猿隊7局下面對龍隊第3任投手林逸達，在馬傑森安打、保送林立、成晉內野安打形成滿壘後，楊晉豪選到四壞球，讓猿隊再度超前比數；林子昱接手後，林泓育揮出兩分打點安打，擴大成3分領先。
8局下，林立轟出右外野3分砲，本季第4轟終結龍隊反攻氣勢。
林泓育賽後談到獲選MVP，說得相當直接：「自己不是攻下勝利打點的打者，有什麼特別？重要是楊晉豪獲保送， 讓球隊先得分，氣場就不一樣了。」
林泓育表示，能夠一棒接一棒最好，根本不必在意MVP是誰，「最近球隊狀況不錯，想要連勝比較辛苦，這是事實，不管作戰、調度都要更小心。」
猿隊今天贏球後，6連勝創球隊本季最佳紀錄，上半季維持排名榜首，但對戰龍隊9場只有3勝6敗；林泓育指出，比起對戰其他球隊，對龍隊的比賽節奏，確實效果比較不好，就算贏球也不是很簡單，還要想辦法修正。
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