中職／林泓育兩分打點關鍵安打 猿隊6連勝仍居龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園主場迎戰味全龍隊，雙方兩度形成僵持局面，猿隊7局下滿壘時，楊晉豪獲保送攻下勝利打點，林泓育追加兩分打點安打，終場以9：3獲勝，猿隊本季最長6連勝，上半季排名仍居榜首。

龍隊落後猿隊3.5場勝差，排名掉到第3，遭統一獅隊超前，但上半季對戰猿隊仍以6勝3敗占優勢。

猿隊面對龍隊洋投猛威爾，2局下展開首波攻勢，林泓育一壘打、廖健富二壘打，加上投手暴投、陳俊秀高飛犧牲打攻下兩分。

龍隊前4局掛零，無法突破猿隊先發投手陳鴻文的封鎖，只出現1支安打，5局上終於到逮到機會， 瑪仕革斯．俄霸律尼、 高孝儀、拿莫．伊漾、林孝程接連安打，扳成2：2平手。

猿隊5局下攻勢再起，陳俊秀獲保送，再靠馬傑森犧牲觸擊、林承飛安打攻下1分。

龍隊6局上立刻還以顏色，猿隊中繼投手黃偉晟面對首名打者李凱威投出觸身球，接著瑪仕革斯．俄霸律尼揮出投手前強襲球，內野安打加上黃偉晟傳球失誤，兩隊再度3：3扯平。

這場拉鋸戰打到7局下，龍隊第3任投手林逸達出狀況，先被馬傑森安打、保送林立，再被成晉揮出內野安打形成滿壘，接著保送楊晉豪，讓猿隊超前比數；林子昱接手後，被林泓育揮出兩分打點安打，猿隊擴大成6：3領先。

8局下，林立砲轟王玉譜，右外野3分砲（本季第4轟）打垮龍隊士氣；陳禹勳後援1局無失分，本季首勝、生涯第30勝到手。

猛威爾先發5.1局失3分、無關勝敗，從統一獅隊轉戰龍隊後，本季兩度登板吞下1敗；陳鴻文投5局失兩分，同樣無關勝敗，從富邦悍將隊跳槽猿隊出賽4場（3場先發），目前仍是2敗。