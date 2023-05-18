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圖輯／中職吳哲源投一局傷退 5局結束中信2分領先富邦

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
中信兄弟隊先發投手吳哲源投完1.1局後因傷退場。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手吳哲源投完1.1局後因傷退場。記者季相儒／攝影

富邦悍將本週在新莊主場和中信兄弟進行三連戰，目前5局結束中信兄弟隊以4：2暫時領先富邦悍將隊。昨天第一戰是由中信兄弟以8：2擊敗富邦悍將，今天第二戰富邦悍將隊派出江國豪對上中信兄弟隊的吳哲源。

富邦悍將隊先發投手江國豪主投3局失3分退場，由藍愷青接替投球投1局失1分後更換投手郭俊麟接替投球，中信兄弟隊先發投手吳哲源投完1.1局後因傷退場，由魏碩成接替投球，魏碩成投2.2局失2分，接續換上廖乙忠、彭識穎接替投球。

4局上中信兄弟隊王威晨擊出1分打點內野安打，接著詹子賢擊出右外野高飛球，靠著右外野手失誤上到三壘，原先壘上兩名跑者因此跑回本壘得分，陳文杰接著擊出1分打點安打；5局下富邦悍將隊申皓瑋擊出高飛犧牲打打回1分，接著范國宸也擊出高飛犧牲打攻下1分。

4局上中信兄弟隊陳文杰擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
4局上中信兄弟隊陳文杰擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
4局上中信兄弟隊王威晨擊出1分打點內野安打。記者季相儒／攝影
4局上中信兄弟隊王威晨擊出1分打點內野安打。記者季相儒／攝影
5局下富邦悍將隊范國宸也擊出高飛犧牲打攻下1分。記者季相儒／攝影
5局下富邦悍將隊范國宸也擊出高飛犧牲打攻下1分。記者季相儒／攝影
5局下富邦悍將隊申皓瑋擊出高飛犧牲打打回1分。記者季相儒／攝影
5局下富邦悍將隊申皓瑋擊出高飛犧牲打打回1分。記者季相儒／攝影
4局上中信兄弟隊詹子賢擊出右外野高飛球，靠著右外野手失誤上到三壘，原先壘上兩名跑者因此跑回本壘得分。記者季相儒／攝影
4局上中信兄弟隊詹子賢擊出右外野高飛球，靠著右外野手失誤上到三壘，原先壘上兩名跑者因此跑回本壘得分。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊魏碩成接替吳哲源投球，魏碩成投2.2局失2分。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊魏碩成接替吳哲源投球，魏碩成投2.2局失2分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊藍愷青接替江國豪投球投1局失1分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊藍愷青接替江國豪投球投1局失1分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手江國豪主投3局失3分退場。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手江國豪主投3局失3分退場。記者季相儒／攝影

富邦悍將 中信兄弟 江國豪

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