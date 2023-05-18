圖輯／中職吳哲源投一局傷退 5局結束中信2分領先富邦

富邦悍將本週在新莊主場和中信兄弟進行三連戰，目前5局結束中信兄弟隊以4：2暫時領先富邦悍將隊。昨天第一戰是由中信兄弟以8：2擊敗富邦悍將，今天第二戰富邦悍將隊派出江國豪對上中信兄弟隊的吳哲源。

富邦悍將隊先發投手江國豪主投3局失3分退場，由藍愷青接替投球投1局失1分後更換投手郭俊麟接替投球，中信兄弟隊先發投手吳哲源投完1.1局後因傷退場，由魏碩成接替投球，魏碩成投2.2局失2分，接續換上廖乙忠、彭識穎接替投球。