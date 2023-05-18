中職／單局3E狂掉4分 悍將追平球團史不名譽紀錄

富邦悍將隊今晚煮了好大一碗「粥」，面對中信兄弟隊出現單局3次失誤，導致一口氣丟掉4分皆非投手責失，單局3次失誤是球團史第5次，前一次對手也是兄弟。

悍將在新莊主場與兄弟之戰，0：0的僵局在4局上出現亂流，先是游擊手劉俊豪傳球失誤，接著捕手姚冠瑋傳球瑕疵讓對手盜壘成功，投手江國豪下丘處理江坤宇的犧牲短打也出現失誤，讓兄弟無人出局攻上一、三壘，王威晨的內野安打先敲回1分。

悍將換上藍愷青投球後，連抓2個出局數，眼見就要下庄，不料詹子賢敲出的右外野飛球，陳真就定位卻沒能接殺，這個失誤讓兄弟兩名跑者得分，詹子賢也站上三壘，兄弟再靠陳文杰安打得到此局第4分。

悍將單局3次失誤丟掉4分皆非責失，這是富邦集團接手後第5次出現單局3次守備失誤，最近一次並不遠，去年4月15日對兄弟時也曾出現單局3次失誤，當時引爆9分攻勢，也都非責失。

若繼續追查祖譜，悍將含前身義大犀牛、興農牛、俊國熊隊，隊史單局最多次失誤是4次，僅在2006年7月7日發生過1次，而中職紀錄則是單隊單局5次失誤，是1991年三商虎隊所保有。