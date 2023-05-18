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亞運／棒球40人大名單出爐 林瀚有望當三朝元老

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林瀚。 報系資料照
林瀚。 報系資料照

備戰今年杭州亞運，中華棒協在今天公布中華成棒隊培訓隊40人名單，「最強銀行員」吳昇峰、亞運常客林瀚都入列，目前名單以業餘、大學球員為主，但未來也可能納入旅外、中華職棒球員。

中華棒協今天公布杭州亞運中華成棒培訓隊40人選手名單，教練團略有更動，總教練依舊是吳思賢，並聘請備受好評的克魯茲教練擔任打擊教練，還增加國際賽經驗豐富的吳復連擔任內野教練，另因郭勇志轉戰富邦悍將隊，改由沈柏蒼擔任投手教練。

這份名單中不乏熟面孔，2018年雅加達亞運一戰成名的吳昇峰再次入選大名單，林瀚曾在2014年仁川亞運奪銀、2018年雅加達亞運奪銅，今年有望成為亞運三朝元老，另外也有前旅美左投王志庭、U23國手賴延峰等好手。

雖然目前名單都是非職棒球員，不過依據總教練吳思賢的安排，未來仍有可能納入中華職棒或是旅外的職棒球員，上屆亞運就有林承飛、詹子賢、申皓瑋、林樺慶、陳柏豪、林政賢、王玉譜等職棒球員。

亞運培訓隊將於6月1日起於台南展開集訓，遴選出26人名單後，將於6月25日出發與美國NCAA明星隊進行5場的對抗賽，而杭州亞運將於9月23日開幕，棒球賽事時間表尚未出爐。

備戰今年杭州亞運，中華棒協在今天公布中華成棒隊培訓隊40人名單。圖／中華棒協提供
備戰今年杭州亞運，中華棒協在今天公布中華成棒隊培訓隊40人名單。圖／中華棒協提供

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