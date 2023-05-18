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中職／前兩季出賽都破百還不夠 郭天信拚全勤打滿120場

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
郭天信本季想拚120場全勤出賽，全力保持好狀況。記者藍宗標／攝影
郭天信本季想拚120場全勤出賽，全力保持好狀況。記者藍宗標／攝影

味全龍隊今天作客桃園球場，對樂天桃猿隊進行上半季第9次交手，外野手郭天信本季第32場出賽，也是龍隊本季唯一全勤出賽的球員，他說：「希望打滿整季120場比賽，這就是目前最大目標。」

郭天信生涯前兩季出賽數都破百，分別是112、110場，本季出賽31場暫以35支安打排名第5，4次盜壘成功並列第3，打擊率2成89則是名列11。

郭天信力拚生涯首次全勤出賽，強調只要身體OK、沒什麼狀況，盡量能比賽就比賽。他說：「全勤不是什麼特別成就，但還是希望打滿120場，必須把身體照顧好，保持好狀況才能維持。」

今年前31場出賽有1場擔任指定打擊，郭天信指出，這是總教練葉君璋刻意安排，找時間讓他喘一口氣，在守備上休息一下，「不然怎麼算，指定打擊都不會輪到我。」

郭天信 樂天桃猿 味全龍

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