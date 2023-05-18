中職／曾頌恩初步檢查肌腱發炎 彭政閔：相信其他球員

中信兄弟隊外野手曾頌恩昨晚因牽制回壘受傷，今天左腳踝包著一大圈繃帶到球場，經過檢查肌腱有點發炎，今天先下放二軍，至於空出的打擊火力要如何彌補？總教練彭政閔說：「相信其他球員。」

昨晚在新莊棒球場對富邦悍將隊之戰，曾頌恩在7局上攻上二壘，但對手牽制時動作不順，腳卡到壘包導致提前傷退，也緊急送醫檢查，今天下放二軍，拉上李聖裕遞補戰力。

彭政閔今天賽前透露，初步檢查結果是左腳踝肌腱發炎，X光檢查沒有傷到骨頭，但還需要等待核磁共振顯影的進一步檢查，歸隊時間表要等待防護員看過報告後再做評估。

曾頌恩今年出賽29場在球隊內排名第二高，33支安打、7支二壘安打，兩項數據都是球隊最高，打擊率3成30也很優秀，少了這個重要戰力，彭政閔說：「曾頌恩對球隊很重要，但遇到受傷也沒辦法，就是相信其他球員，等待好的結果。」

而兄弟近期新加盟的洋投金安今天首度在二軍出賽，面對台鋼雄鷹隊先發3.2局沒被敲安、沒有掉分，彭政閔表示，已經有收到回報數據，不過農場投手發展總監佛斯特有在現場觀察，等他今天上一軍後會有比較詳細的討論。