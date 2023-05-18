聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／恰哥暖男！曾頌恩受傷落淚 透露彭政閔感人故事
中信兄弟隊曾頌恩今年首次卡住一軍先發，也繳出3成30打擊率的漂亮成績，昨晚卻聽到不想聽的「翻船」聲，左腳踝扭傷導致他要先脫離戰線，想到此處曾頌恩忍不住落淚，但聽到「恰總」的鼓勵後重新收拾心情，大讚「恰哥是暖男」。
兄弟昨晚在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，曾頌恩7局上在二壘遇到對方牽制，急著回壘姿勢沒緩衝，左腳直直撐到壘包，原本他還想留在場上，但發現自己離壘時「跳不起來」，只好趕緊叫防護員上來。」
「很可惜啊。」曾頌恩今天先下放二軍休養，雖然骨頭沒有受傷，但歸期還要等腳部消腫後，照完核磁共振顯影才能確認，他表示：「先發的機會得來不易，今年好不容易穩定出賽，結果受傷沒辦法繼續比賽，退場看到腳踵的情況，還有去醫院的時候，都忍不住哭出來。」
曾頌恩從總教練彭政閔那裡獲得意外安慰，原本以為只是簡單慰問，沒想到彭政閔分享自己過去也遇過相同傷勢，大概需要休息1個月，曾頌恩轉述：「恰哥要我不要因為現在的情緒，影響到後面復健時候的心態。」
而且受傷當下，曾頌恩也被彭政閔嚇到2次，1次是看到恰總親自上來關心，另1次是恰總扶著他肩膀下場，曾頌恩說：「原本以為是防護員，結果恰哥自己出來，（黃）韋盛原本要來撐，恰哥說不用，真的是暖男。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言