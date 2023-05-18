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中職／恰哥暖男！曾頌恩受傷落淚 透露彭政閔感人故事

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊曾頌恩昨晚因牽制回壘，導致左腳踝受傷。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊曾頌恩昨晚因牽制回壘，導致左腳踝受傷。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊曾頌恩今年首次卡住一軍先發，也繳出3成30打擊率的漂亮成績，昨晚卻聽到不想聽的「翻船」聲，左腳踝扭傷導致他要先脫離戰線，想到此處曾頌恩忍不住落淚，但聽到「恰總」的鼓勵後重新收拾心情，大讚「恰哥是暖男」。

兄弟昨晚在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，曾頌恩7局上在二壘遇到對方牽制，急著回壘姿勢沒緩衝，左腳直直撐到壘包，原本他還想留在場上，但發現自己離壘時「跳不起來」，只好趕緊叫防護員上來。」

「很可惜啊。」曾頌恩今天先下放二軍休養，雖然骨頭沒有受傷，但歸期還要等腳部消腫後，照完核磁共振顯影才能確認，他表示：「先發的機會得來不易，今年好不容易穩定出賽，結果受傷沒辦法繼續比賽，退場看到腳踵的情況，還有去醫院的時候，都忍不住哭出來。」

曾頌恩從總教練彭政閔那裡獲得意外安慰，原本以為只是簡單慰問，沒想到彭政閔分享自己過去也遇過相同傷勢，大概需要休息1個月，曾頌恩轉述：「恰哥要我不要因為現在的情緒，影響到後面復健時候的心態。」

而且受傷當下，曾頌恩也被彭政閔嚇到2次，1次是看到恰總親自上來關心，另1次是恰總扶著他肩膀下場，曾頌恩說：「原本以為是防護員，結果恰哥自己出來，（黃）韋盛原本要來撐，恰哥說不用，真的是暖男。」

彭政閔 富邦悍將 中信兄弟

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