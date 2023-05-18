中職／針對球迷非理性人身攻擊 郭天信經紀公司回應了

富邦悍將、味全龍隊14日在新莊球場交手，因1個爭議暫停，造成4名投手受到牽連遭勒令退場，兩隊板凳清空衝突，龍隊外野手郭天信事後收到許多攻擊訊息，坦言不該丟球棒和回覆球迷的訊息，「做不好的地方就承認」。

感謝近日各方給予天信的指教，只要是理性客觀的意見或評論，天信都虛心接受，並深自檢討改進，但在網路上有許多留言，流於非理性謾罵，甚至用私人訊息以帶污辱性字眼人身攻擊，已對天信及其家人造成嚴重困擾，請有類似留言的球迷，在5月21日前自行刪除貼文並致歉，若未刪文道歉，本公司也將進一步採取法律行動，希望還給球迷一個理性看球討論的空間。」