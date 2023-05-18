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中職／針對球迷非理性人身攻擊 郭天信經紀公司回應了

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
郭天信還原板凳清空衝突 反省網路發言風波 中華職棒味全龍隊14日與富邦悍將隊比賽板凳清空衝突，龍隊野手郭天信（圖）還原當下情況，事發後收到許多攻擊訊息，郭天信反省「錯了就接受批評、改進」。中央社記者謝靜雯攝 112年5月16日 中央社
郭天信還原板凳清空衝突 反省網路發言風波 中華職棒味全龍隊14日與富邦悍將隊比賽板凳清空衝突，龍隊野手郭天信（圖）還原當下情況，事發後收到許多攻擊訊息，郭天信反省「錯了就接受批評、改進」。中央社記者謝靜雯攝 112年5月16日 中央社

富邦悍將、味全龍隊14日在新莊球場交手，因1個爭議暫停，造成4名投手受到牽連遭勒令退場，兩隊板凳清空衝突，龍隊外野手郭天信事後收到許多攻擊訊息，坦言不該丟球棒和回覆球迷的訊息，「做不好的地方就承認」。

這起事件餘波盪漾，郭天信的經紀公司今天代表他發表聲明如下：

「針對5月14日味全龍與富邦悍將的比賽，天信在打擊時向主審請求暫停獲得同意，引發對方投手肯特不滿，要求天信回到打擊區，導致兩隊板凳淨空事件，天信對自己在事件當下丟球棒的行為，及之後在個人社群平台上有帶情緒性的發言，認為做了不好的示範，天信誠心向外界致歉，自己也深自檢討，未來會自我要求行為與表現要更加成熟，減少情緒性的反應。

感謝近日各方給予天信的指教，只要是理性客觀的意見或評論，天信都虛心接受，並深自檢討改進，但在網路上有許多留言，流於非理性謾罵，甚至用私人訊息以帶污辱性字眼人身攻擊，已對天信及其家人造成嚴重困擾，請有類似留言的球迷，在5月21日前自行刪除貼文並致歉，若未刪文道歉，本公司也將進一步採取法律行動，希望還給球迷一個理性看球討論的空間。」

富邦悍將 味全龍 郭天信

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