中職／台南球場POPEYE風格倒數 大力水手主題活動6月見

統一獅隊上半季第四檔主題日，將於6月3、4日在台南棒球場登場，對手分別是味全龍、中信兄弟隊，特別結合大力水手POPEYE聯名推規劃「POPEYE BASEBALL DAY」，將球場以卜派（POPEYE）、奧莉薇（OLIVE OYL）、布魯托（BLUTO）及溫皮（WIMPY）為視覺角色，變身充滿大力水手POPEYE風格。

獅隊指出，這兩場周六、周日賽事安排「POPEYE BASEBALL DAY」主題日活動，購票好禮結合大力水手卜派POPEYE最喜歡的菠菜罐頭，每次只要吃上菠菜罐頭的卜派總是充滿力量，可以成功挑戰任何任務。

台南球場大力水手主題活動6月登場。圖／統一獅隊提供

這次系列購票贈品以「菠菜罐頭」為概念，製作專屬活動限定的馬口鐵罐頭，罐頭內將隨機裝載4樣POPEYE生活小物，包括POPEYE杯墊、POPEYE手機扣環、OLIVE OYL金屬鑰匙圈、BLUTO噴霧罐，讓每個罐頭都有不同的隨機禮，每場限量3000罐，將於當日下午兩點半持票券現場排隊兌換，凡台南主場年度季票、鑽石席、家庭席、球探席均有保留贈品兌換。

當天場外也將規劃一系列「POPEYE BASEBALL DAY」主題活動，歡迎球迷一起進場體驗最特別的主題活動。

獅隊領隊蘇泰安說：「繼上周廟宇季主題活動，獲得球迷好評及迴響，球隊行銷活動未來為持續展現創意規劃，好的部分會持續維持，需要改善之處在每次活動結束後檢討改進，希望每一個主題活動帶給球迷最特別的體驗，除了場上競賽外，也歡迎闔家蒞臨球場全家同樂，享受不同主題帶給大家的美好回憶。」