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中職／恰總扛！扶曾頌恩退場 彭政閔：這沒什麼

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
兄弟曾頌恩七局上跑壘受傷，由總教練彭政閔攙扶退場，形成三人六腳的有趣畫面。記者侯永全／攝影
兄弟曾頌恩七局上跑壘受傷，由總教練彭政閔攙扶退場，形成三人六腳的有趣畫面。記者侯永全／攝影

中信兄弟隊今晚以8：2擊敗富邦悍將隊，7局上出現小插曲，曾頌恩因腿部不適退場，「恰總」總教練彭政閔直接拉起他的手臂，將半邊身子的重量扛在身上、攙扶退場，賽後回報曾頌恩腿部扭傷，還要等報告。

曾頌恩開季至今繳出3成30打擊率，是兄弟陣中倚賴的穩定打者，然而今天7局上敲安後靠推進上二壘，不料遇到牽制時回壘施力不對，腿部不適必須退場，上來觀察狀況的彭政閔順勢扛起曾頌恩的左半邊身體，與黃韋盛一同將他帶下場。

彭政閔賽後表示，曾頌恩的腳踝有點扭到，已經送醫檢查，詳細狀況要等報告出爐，「他是球隊重要打者，安全起見讓他先退場休息。」至於親自攙扶球員退場，彭政閔說：「每個教練都會做，這沒什麼。」

今晚兄弟在岳政華5打數3安打、3打點的帶動下贏球，彭政閔表示，他在球隊需要打擊時跳出來，「做得很好，球隊也感受到他帶來的氣勢。」

而先發投手鄭凱文同樣有著6.2局失2分的優質先發好投，彭政閔表示，鄭凱文今天危機處理不錯，第7局雖然有些狀況，但希望他多投1人再退場，也完成任務，「他是有想法、懂得鑽研的投手，雖然在中職投了很長時間，但也不會讓對手一直熟悉。」

彭政閔 鄭凱文 岳政華 中信兄弟

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