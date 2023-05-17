中職／悍將隊主力捕手換人當 姚冠瑋出賽1年抵3年

戴培峰、張進德接連受傷，富邦悍將隊主力捕手換人當，姚冠瑋本季出賽數17場，已經逼近前3年總和，如何適應是他近期課題；打席、安打數則已超越，打擊策略的調整也讓他維持4成89的高上壘率。

姚冠瑋過去三年總計出賽19場，41打席敲出7支安打，今年17場47打席敲出10支安打，打擊率3成03表現不俗，更亮眼的是11次保送，不僅是生涯新高，在全聯盟可排名第6，而在前10名中更只有他出賽數不到20場。

過去3年只有1年選了3次保送，另外2年保送數都是0，姚冠瑋坦言打擊策略有調整，「一開始角色是比賽後段上場，所以打擊設定上要求自己做好上壘、助攻，練球的時候也會特別加強選球。」

姚冠瑋還有一項優勢在，因為是捕手，可以就近觀察主審的好球帶，「如果有發現當天主審哪個位置比較會撿、哪個位置不會撿好球，打擊的時候就可以特別注意。」

而隨著自己開始要連續蹲補，甚至蹲好蹲滿，姚冠瑋也開始更注重賽後調適，「會多做一點放鬆，像是水療、請防護員協助，做一些伸展的動作，幫助自己恢復。」

主力捕手缺陣下，姚冠瑋也坦言多少會有壓力，「就把壓力轉為動力，希望幫助球隊順利完成比賽，今年機會也比較多一點，一年就是三年的總和，希望把好的部分維持下去。」