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中職／讓「天天垣」休一下 悍將拉上李子強、陳真

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
「天天垣」勞苦攻高，本季已出賽18場，丘總從善如流讓他下二軍休一下。 聯合報系資料照
「天天垣」勞苦攻高，本季已出賽18場，丘總從善如流讓他下二軍休一下。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天下放兩名投手賴智垣、陳仕朋，拉上投手李子強、野手陳真，總教練丘昌榮指出，牛棚投手戰力需要調整一下，而陳仕朋是因應下周僅四戰的技術性調度。

悍將開季至今31場比賽，賴智垣就出賽了18場，出賽數是目前聯盟投手最高，也獲得「天天垣」的戲稱，今天悍將教練團選擇讓他下放二軍，丘總表示：「讓他休息一下，最近先發局數的關係，牛棚戰力比較需要休息。」

悍將近期陸續出現江少慶手臂緊繃、肯特觸身球勒令退場等，先發投手提前退場，牛棚要負擔更多局數，丘昌榮表示，先發投手局數較少的原因很多，像這些就是意外狀況。

拉上來的李子強將定位在長中繼，幫忙郭俊麟分攤任務，丘昌榮表示，牛棚戰力比較吃緊，但也不可能同樣人一直不輪替，郭俊麟通常是前面局數就開始準備，投手教練考量到過去傷勢，會給他較長時間熱身，可能的話也是放在乾淨一局。

丘昌榮未排除郭俊麟今年回到先發的可能性，重點是調整的狀況，「春訓本來就是設定他跟李子強、黃保羅會是球隊的先發人選。」

牛棚 丘昌榮 郭俊麟

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