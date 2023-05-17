中職／兄弟恰總首度造訪新莊球場 悍將丘總上前給擁抱

中信兄弟隊新教頭「恰恰」彭政閔執教後首度造訪新莊棒球場，富邦悍將隊總教練丘昌榮展現主隊熱情，走進室內打擊練習區，給了深深擁抱致意，彭政閔帶了4場比賽後的心得：「總教練沒想像中簡單。」

彭政閔從12日起接任兄弟教頭，先是對統一獅隊拿下2連勝，但接下來又各輸給獅隊、樂天桃猿隊各1場，戰績為2勝2敗，今起到新莊棒球場的3連戰將是5成勝率保衛戰。

彭政閔表示，教練視角跟過去當球員當然不同，「場上事件反應很快，選手時期經歷過幾位教練，也看過其他教練的方式，確實沒有想像中簡單，現階段是還可以應付。」

丘昌榮曾在彭政閔球員時期擔任過兄弟首席教練，兩位過去戰友如今以不同身分在場上見真章，賽前互相寒暄、先禮後兵，悍將也有今年經典賽中華隊成員來找「恰總」打招呼，彭政閔表示：「他們來打招呼我是滿開心的，但沒有特別想法，專注在如何幫助球隊取勝。」

丘昌榮從旁觀察，認為恰總調度上偏向人人有機會，採取輪休模式，至於是否偏美式？丘昌榮說：「再看幾場吧，有個20、30場評論才比較有依據。」