中職／合約衝突「換助」？兄弟聲明：無外傳球團外人員涉入

中信兄弟隊在5月10日更換教頭，由彭政閔上任，由於林威助才剛帶領球隊完成二連霸就解職，突如其來的換帥引起球迷好奇，甚至盛傳林威助因爭取超高薪的延長合約，才與高層發生衝突，球團與林威助共同發聲明回應：「傳聞非屬實，亦無所謂封口費。」

近期有球界人士在媒體上刊登文章，內容指出林威助離職的原因，是因教練合約在今年底到期，積極爭取一份延長合約，想要一份史無前例的高薪，卻與球團高層直接發生衝突，總教練身分才變成了海外發展顧問。

中信兄弟球團表示，日前宣佈教練團異動後，引發外界諸多揣測，球團基於未來長期發展，藉此職務調動安排林威助前總教練轉任球團海外發展顧問一事，係與林威助顧問積極溝通以達成共識下進行，並非如外界猜想臆測。

因各方謠言已嚴重傷害球團及林威助顧問的名譽，傳聞所指談約條件及要求高薪內容並非屬實，且雙方合約已於今年開季前初步達成共識，並無外傳為爭取高薪於不當時機打擾長官之情事，亦無所謂封口費，更無外傳球團以外人員涉入情事。

球團也再次重申，外界對林威助顧問及球團決策之批評均屬臆測，特此澄清。