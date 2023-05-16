中職／讓教練兩度帶翻譯上丘 鋼龍奪勝卻說真的不滿意

味全龍隊洋投鋼龍本季表現穩定輸出，今天再以6局失2分優質先發，幫助龍隊以4：2擊敗富邦悍將隊，他拿下本季第6勝，賽後談起自己表現卻自指諸多缺失，「我真的沒有很滿意……」。

鋼龍此役的失分出現在5局下，孔念恩安打、姚冠瑋保送攻占得點圈後，李宗賢、王正棠的安打各帶1分打點，悍將一度握有2：1領先，龍隊則在6局上先靠2顆暴投追平，林孝程補上一支幸運安打超前戰局，也助鋼龍取得勝投資格。

總教練葉君璋指出，今天的鋼龍算是正常發揮，雖然後面球路偏高，但整體比賽掌握還是很好。鋼龍奪勝效率高，出賽8場已拿6勝，葉總笑說：「希望他可以繼續保持下去」。

鋼龍則自承，真的沒有很滿意今天的表現，狀況不算好，好球率沒有之前高，投手教練兩度帶著翻譯上丘，「有時還是會遇到一點麻煩，沒辦法專注時，還是需要教練上來提醒，讓我可以專心面對這場比賽。」

龍隊此役贏球帶有一點運氣，葉君璋也說：「確實，有時比賽就是這樣，做了很多東西結果不一定會好，就像最後一局，想說至少會怎樣，但就是沒怎樣。」龍隊9局上的攻勢無人出局就攻占滿壘，悍將換上陳冠勳接手，連飆3K。

【中央社新北16日電】

中職味全龍隊今天與富邦悍將交手，龍隊洋投鋼龍投6局失2分，率隊以4比2拿勝，中止近期2連敗，鋼龍連7場優質先發，拿下本季第6勝，也獲選單場MVP，鋼龍不因此滿足、盼能更好。

中華職棒味全龍隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，兩隊前4局都沒有拿下分數，龍隊5局上靠著高孝儀二壘打、滾地球、犧牲觸擊跑回第一分。

悍將5局下追分，孔念恩率先敲出安打，1人出局後姚冠瑋獲得四壞保送，李宗賢安打送回追平分，王正棠再敲安打、幫助球隊送回超前分。

龍隊6局上攻勢再起，劉基鴻敲出二壘安打，瑪仕革斯．俄霸律尼、高孝儀都選到四壞保送，滿壘時靠著暴投跑回追平分，林孝程敲出中外野方向安打，一棒2分幫助球隊要回領先。

鋼龍今天總計用89球投6局，被敲出5支安打，投出3次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，拿下個人本季第6勝，續居聯盟勝投王，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊總教練葉君璋表示，鋼龍今天表現算是正常，投到後半段開始球路有點偏高，投球數也開始增加，但整體來說掌握度很好，球季過程中難免會遇到狀況，希望他可以繼續把好的狀態保持下去。

鋼龍自評今天有完成工作內容，但其實狀態沒有到很好，好球率沒有之前高，投球策略是想辦法丟好球，把球投在可以控制的地方。

鋼龍也提到，比賽過程中只要稍微閃神可能就會遇到麻煩，也需要靠著教練持續提醒，才可以保持專注力。

鋼龍目前為止本季除了第1場先發出賽外，近7場出賽都是優質先發，球季開打1個多月已拿下6勝，但鋼龍直言，沒有因此滿足，對自己的期望很高，希望可以把局數拉長，也不會因此自滿。