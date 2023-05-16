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中職／董秉軒「啪」一聲傷退 連葉總都說他「一日遊」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍隊董秉軒賽前剛升上一軍，此役先發打1打席就因傷退場。記者余承翰／攝影
味全龍隊董秉軒賽前剛升上一軍，此役先發打1打席就因傷退場。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天以4：2擊敗富邦悍將隊， 賽前才剛升上一軍的董秉軒，此役先發打1打席就因傷退場，當下聽到「啪」一聲，初步診斷為右手骨頭挫傷，還需進一步檢查，他已有心理準備會下二軍，連總教練葉君璋都說他「一日遊」。

董秉軒此役擔任先發第8棒、右外野手，3局上打向中外野方向飛球遭接殺，「打出去就感覺有個聲音，當下是還沒有感覺，回到休息室發現手有點緊緊的、沒辦法握拳，開始有點疼痛，本來想說撐住，換局上去丟球沒辦法丟，太痛、忍不住。」

龍隊隨後換上林孝程接手他的位置，董秉軒前往醫院檢查，他透露：「現在還照不太出來，初步是說骨頭挫傷，鉤狀骨現在是說沒問題，但要再照一下。」

葉君璋賽後明白指出，再來就是先下二軍養傷，面對媒體提起這樣會是「一日遊」，葉總自爆：「欸～這句話我講過了」；董秉軒也坦言，去年已經遇過一次一日遊，「遇到就去接受，不然這樣想太痛苦了。」

董秉軒 葉君璋 富邦悍將

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