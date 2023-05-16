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中職／2顆暴投、1支鳥安掀翻戰局 鋼龍第6勝榜上獨走
2顆暴投加1支鳥安，在6局上讓戰局翻盤，味全龍隊攻下3分逆轉，終場以4：2擊敗富邦悍將隊，洋投鋼龍先發6局被敲5安打、失2分，本季第6勝在勝投榜上獨走。
悍將短暫的領先出現在5局下，孔念恩安打、姚冠瑋保送攻占得點圈後，李宗賢、王正棠的安打各帶1分打點，一度握有2：1領先。
悍將由左投陳仕朋先發5.2局被敲4安打、失3分，5局上高孝儀進占三壘後，曾傳昇執行突襲短打強迫取分成功，第6局則在兩出局時將一、二壘有人局面交到賴智垣手上，2顆暴投先讓龍隊跑回追平分，接著林孝程打向中外野，這球在二壘手王正棠、中外野手申皓瑋之間落地，一棒挹注2分打點。
陳仕朋退場當下仍是2：1領先，卻馬上見證戰局變成2：4落後，最終承擔本季第4敗，在敗投榜上追上中信兄弟隊余謙、龍隊郭郁政。
悍將本季打完5局領先最終卻輸球的比賽，這已是第5場，其他4隊為統一獅隊1場、另3隊各2場。反之，龍隊本季打完5局落後最終卻贏球的比賽，此役已是第7場，居各隊之冠。
悍將打到9局上出現亮點，陳冠勳在無人出局、滿壘時登板，面對龍隊4到6棒連飆3K，未讓龍隊的攻勢再進一步，但悍將9局下的攻勢無力，最終還是吞敗，退回與兄弟並列爐主。
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