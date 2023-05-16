中職／郭嚴文勝利打點當MVP 桃猿擊敗獅隊4連勝

中職樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，樂天桃猿隊雷法先發5.2局失1分、好投壓制，郭嚴文單場2分打點、是勝利打點，率隊以4比2拿下近期4連勝，郭嚴文獲選單場MVP。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場與統一獅隊交手，桃猿隊先發投手雷法開賽稍微有狀況，1局上先四壞保送陳傑憲、陳傑憲盜上二壘，再被蘇智傑敲出安打失掉1分。

雷法2局過後回穩，2到5局僅再被敲出2支安打，投到6局上2人出局後被林子豪敲出安打退場，桃猿隊換上投手蘇俊璋接手中繼，順利抓到該局第3個出局數、沒有失分。

雷法今天總計用109球投5.2局，被敲出4支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制拿下個人本季第2勝。

桃猿隊前4局受制於獅隊先發投手羅昂，沒能拿下分數，5局下廖健富、藍寅倫接連安打攻占得點圈，郭嚴文適時安打，一棒2分、幫助球隊超前比數，馬傑森犧牲觸擊、獅隊守備失誤，郭永維再補上安打送回第3分，再靠著犧牲短打跑回第4分。

獅隊2到6局都沒有拿下分數，7局上靠著林岱安陽春砲追回分數，這發全壘打也是林岱安個人本季首轟，但獅隊攻勢沒有延續、吞下敗仗。

獅隊先發投手羅昂今天總計用91球投7局，被敲出7支安打，投出2次三振、1次保送，失掉4分（3分責失分），吞下個人本季第3敗。