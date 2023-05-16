快訊

獨／「麻辣鍋界香奈兒」驚傳5月底熄燈！招牌麻辣粥成絕響 網哀號：太傷心了

中職／郭嚴文勝利打點當MVP 桃猿擊敗獅隊4連勝

中央社／ 台北16日電
樂天桃猿打者郭嚴文。 報系資料照
樂天桃猿打者郭嚴文。 報系資料照

中職樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，樂天桃猿隊雷法先發5.2局失1分、好投壓制，郭嚴文單場2分打點、是勝利打點，率隊以4比2拿下近期4連勝，郭嚴文獲選單場MVP。

中華職棒樂天桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場與統一獅隊交手，桃猿隊先發投手雷法開賽稍微有狀況，1局上先四壞保送陳傑憲、陳傑憲盜上二壘，再被蘇智傑敲出安打失掉1分。

雷法2局過後回穩，2到5局僅再被敲出2支安打，投到6局上2人出局後被林子豪敲出安打退場，桃猿隊換上投手蘇俊璋接手中繼，順利抓到該局第3個出局數、沒有失分。

雷法今天總計用109球投5.2局，被敲出4支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，好投壓制拿下個人本季第2勝。

桃猿隊前4局受制於獅隊先發投手羅昂，沒能拿下分數，5局下廖健富、藍寅倫接連安打攻占得點圈，郭嚴文適時安打，一棒2分、幫助球隊超前比數，馬傑森犧牲觸擊、獅隊守備失誤，郭永維再補上安打送回第3分，再靠著犧牲短打跑回第4分。

獅隊2到6局都沒有拿下分數，7局上靠著林岱安陽春砲追回分數，這發全壘打也是林岱安個人本季首轟，但獅隊攻勢沒有延續、吞下敗仗。

獅隊先發投手羅昂今天總計用91球投7局，被敲出7支安打，投出2次三振、1次保送，失掉4分（3分責失分），吞下個人本季第3敗。

樂天桃猿 陳傑憲

延伸閱讀

中職／這一勝…獅隊左投林子崴等了2234天 賞恰總第1敗

中職／陳傑憲球棒熄火休一下 劉予承下放有原因

中職／林立進生涯打擊榜就衝第3 獅隊3傑林益全掉到第4

中職／陳傑憲拚完全打擊變滾地球 人生兩次機會都折到

相關新聞

中職／2顆暴投、1支鳥安掀翻戰局 鋼龍第6勝榜上獨走

2顆暴投加1支鳥安，在6局上讓戰局翻盤，味全龍隊攻下3分逆轉，終場以4：2擊敗富邦悍將隊，洋投鋼龍先發6局被敲5安打、失...

中職／羅力先發投1打席有意義 丘總先不亮牌「真先發」

傳奇洋投羅力將在5月27日以本土球員登錄，先發投1打席，該役真正的先發投手會是誰？總教練丘昌榮先不亮牌，倒是透露已退役的...

中職／讓教練兩度帶翻譯上丘 鋼龍奪勝卻說真的不滿意

味全龍隊洋投鋼龍本季表現穩定輸出，今天再以6局失2分優質先發，幫助龍隊以4：2擊敗富邦悍將隊，他拿下本季第6勝，賽後談起...

圖輯／中職悍將2：4不敵龍隊 陳冠勳連3K仍吸睛

味全龍今天靠著6局上攻下的3分大局，以4：2擊敗富邦悍將，先發投手鋼龍投6局失2分，拿下本季第6勝，輸球的悍將則與兄弟並...

中職／董秉軒「啪」一聲傷退 連葉總都說他「一日遊」

味全龍隊今天以4：2擊敗富邦悍將隊， 賽前才剛升上一軍的董秉軒，此役先發打1打席就因傷退場，當下聽到「啪」一聲，初步診斷...

中職／郭嚴文勝利打點當MVP 桃猿擊敗獅隊4連勝

中職樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，樂天桃猿隊雷法先發5.2局失1分、好投壓制，郭嚴文單場2分打點、是勝利打點，率隊以4比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦