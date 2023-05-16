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中職／冉承霖攻守有功課 森榮鴻下二軍身體練更壯

中央社／ 新北16日電
中華職棒味全龍隊投手森榮鴻。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊投手森榮鴻。（味全龍隊提供）

中職味全龍隊昨天有球員異動，外野手冉承霖、投手羅國華、森榮鴻下二軍，總教練葉君璋表示，冉承霖攻守都有功課，至於森榮鴻則希望他到二軍可以再把身體練更強壯一點。

中華職棒味全龍隊昨天沒有比賽但有球員異動，冉承霖、羅國華、森榮鴻下二軍，今天賽前升上董秉軒、莊玉彬和趙璟榮。

外野手冉承霖8日新註冊、9日生涯首度升上一軍，也完成生涯初亮相，目前一軍3場出賽，總計10打數敲出1支安打，貢獻1分打點、吞下3次三振。

葉君璋表示，冉承霖一軍這幾場表現還不錯，但也還有不足地方，無論攻守都還有功課，還需要一些經驗，一軍的投手和二軍的投手還是有差別，當對手開始了解、熟悉他之後，也有感覺到他開始有點壓力。

森榮鴻3度動韌帶置換手術（Tommy John），直到5日才完成中職生涯一軍初登板，目前一軍2場後援出賽，總計投1.2局無失分。

葉君璋表示，森榮鴻狀況還可以，但球隊還是需要保護他，讓他知道目前自己的狀況，再下去二軍調整一下，把身體練得更強壯一點更好，下二軍會安排讓他正常出賽。

葉君璋 中職 味全龍

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