中職／悍將17日迎「恰總」正常調度 張進德藥劑治療

中職富邦悍將隊捕手張進德揮棒造成左側腹不舒服，總教練丘昌榮表示，張進德持續藥劑治療、還需評估；悍將明天與「恰總」領軍的中信兄弟交手，丘昌榮表示，正常安排。

中華職棒富邦悍將隊捕手張進德11日出賽揮棒時有「被電到」的感覺，回報左腰側肌肉緊繃，13日先下二軍，15日也安排做核磁共振造影（MRI）。

悍將總教練丘昌榮今天賽前受訪表示，張進德目前傷勢還需要再評估，現在是藥劑治療，看復健吃藥是否可以有效抑制不舒服的感覺，進一步的評估要看這幾天有沒有什麼改善。

中信兄弟10日與富邦悍將隊比賽，賽後宣布換總教練，由彭政閔接任一軍總教練，明天將是「恰總」彭政閔上任後首度與悍將隊交手。

丘昌榮表示，有稍微看一下兄弟這幾場的比賽，感覺球員會有輪休，每個球員都有機會上場，但悍將這邊一切調度正常安排。

悍將這兩天也有球員異動，昨天下放野手高國輝，今天拉上外野手蔡佳諺，丘昌榮表示，外野部分林哲瑄、申皓瑋先發，板凳區需要有外野手待命準備有狀況接替守備，所以把蔡佳諺拉上一軍。

至於投手李子強今天也有隨隊一軍，丘昌榮表示，李子強先發、中繼都有可能，但今天還不會升一軍。