中職／郭天信還原板凳清空衝突 反省網路發言風波

中職味全龍隊14日與富邦悍將隊比賽板凳清空衝突，龍隊野手郭天信還原當下情況，事發後收到許多攻擊訊息，郭天信反省當下不該丟球棒和回覆球迷的訊息，「做不好的地方就承認」。

中華職棒味全龍隊14日與富邦悍將隊在新莊棒球場交手，4局上郭天信打擊時跟主審要暫停、主審同意，但悍將先發投手肯特不滿主審給暫停太晚，有口頭上抗議，兩隊板凳清空各被警告1次，之後總計有4名投手因為觸身球保送被勒令退場。

賽後龍隊外野手郭天信在個人IG（Instagram）上與球迷有言詞往來，也引發另外一波討論和批評的聲音。

郭天信今天賽前受訪還原比賽當下，因為覺得肯特節奏比較快，所以想要一個暫停、主審也給了，退出打擊區後有聽到肯特用英文跟他說「回到打擊區」，也知道肯特在跟主審表達不滿，但隨後就看到龍隊教練衝上場。

郭天信表示，當下覺得教練都出來了，自己應該也要一起回到場上，但被批評有摔球棒的動作，他也坦言不應該這樣，「錯了就接受批評、改進」。

當天賽後郭天信有收到許多私訊人身攻擊，不僅是對自己，還有家人和女朋友，所以才會比較有情緒，但也很後悔，他直言不應該和球迷在網路上言詞來往，這是自己做不好的地方。至於被網友說發動態放了一張球棒的照片，他則苦笑說：「真的沒有其他意思，就是想放一張跟球場相關照片。」