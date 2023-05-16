棒球／中市五人制研習暨模擬賽登場 運動局長：培育棒運人才

為扎根五人制棒球(Baseball 5)基層教練人才，台中市政府運動局與中華民國五人制棒球協會今(16)日共同辦理「112年度五人制棒球台中區推廣研習會」，透過場地與規則解說及進行模擬賽體驗，培訓五人制棒球運動專業教練及選手。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場表示，感謝講師與學員的熱情參與，台中近年極力栽培各項目運動人才，期盼透過運動扎根，帶動全民運動風氣。

中華民國五人制棒球協會理事長宋守智表示，今日課程包括介紹五人制棒球規則、場地並進行五人制棒球分組對抗體驗，並邀請專業講師白昆弘及文昱鈞等優質師資授課指導，吸引近70名教練、老師及學生參加；此次研習，也邀請今年亞洲盃五人制棒球錦標賽冠軍的台中隊教練林朝煌到場參與交流。

李局長表示，世界棒壘球總會（WBSC）2017年已將五人制棒球列為正式賽事，並開始在世界各國推廣，未來將與中華民國五人制棒球協會、中華民國棒球協會合作，培養五人制棒球教練、裁判及台中在地選手，帶動棒球運動風氣。台中好手這兩年也榮獲世界盃五人制棒球錦標賽季軍及亞洲盃冠軍，盼透過扎根推廣，培育優秀運動人才。

運動局指出，今日講習會邀請 1992年巴塞隆納奧運棒球銀牌選手，具有職棒選手資歷，現職中華民國棒球協會教練與裁判講師白昆弘出席講授，以及台北市體育總會棒球協會競賽組副組長暨中華民國棒球協會A級裁判文昱鈞，帶領學員瞭解五人制棒球運動規則與場地規範，並進行戶外實際演練，藉此培養五人制棒球運動專業知能與熱情。

運動局提到，五人制棒球主打「隨處皆可玩」，不需要廣大的場地，界內區域由四邊、各18公尺所圍成的正方形區域，只需5位成員，採5局制，且男女可同隊比賽，不需球棒與手套，只需要一顆彈性球便能進行比賽，沒有投手，打擊者在本壘後方自己拋球、自己用手打球，防守者則徒手接球，打者將球擊出後，至少須在界內合法區域落地才算有效打擊，若打到界外區、外野圍牆、圍牆外，直接算出局，沒有全壘打；五人制棒球充滿街頭風格、快節奏，一場比賽約20到40分鐘就可結束。

運動局指出，台中棒球運動風氣興盛，有少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒五級棒球完整體制，也同步發展相關棒球運動，包括樂齡者熱愛的不老棒球，另有迷你、社區、學生、身障、女子棒球等。台中也爭取辦理世界棒球經典賽、世界12強棒球錦標賽、亞洲棒球錦標賽、U23棒球錦標賽等，透過國際賽事讓世界看見台中。

今日研習會，包括運動局長李昱叡、中華民國五人制棒球協會理事長宋守智、常務理事秦熙嶽、中華民國棒球協會教練暨裁判講師白昆弘及台北市體育總會棒球協會競賽組副長文昱鈞、西苑高中棒球隊總教練林朝煌等人皆到場指導。