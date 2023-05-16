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中職／悍將12頂勝投帽 陳冠勳第一個被「下架」嚇一跳

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
陳冠勳的勝投帽，成為富邦悍將App上今年第一頂被換出的勝投帽。圖／富邦悍將提供
陳冠勳的勝投帽，成為富邦悍將App上今年第一頂被換出的勝投帽。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊14日以7：3擊敗味全龍隊，後援左投陳冠勳成為勝利投手，這也是他的生涯首勝，他在悍將app點數兌換區上架的勝投球帽，一天就被悍將球迷「下架」，是今年12頂勝投球帽中第一頂被換走的，陳冠勳看到也嚇到，「意外啊！本來稍微擔心到球季結束都沒被換走。」

悍將app提供球迷集點換選手實戰商品的機會，包括簽名球、全壘打娃娃、實戰球衣等品項，今年新增勝投球帽，悍將至今12勝，上架12頂勝投球帽，包括江少慶、江國豪、陳仕朋曾峻岳、富藍戈等人的勝投帽，第一頂被換走的球帽在昨天出爐，就是陳冠勳熱騰騰的親簽帽子。

陳冠勳知道這件事，「昨天有個球迷傳訊給我，說想換換不到，已經被換走了。」他表示不知道通常多久會被換走，一旁球團人員告訴他，這是今年第一頂被換走的勝投帽，讓他嚇一跳。

陳冠勳坦言意外，也因此鬆了一口氣，「好險沒有擺在上面很久，稍微擔心到球季結束都沒人換走。」他猜想，可能因為生涯首勝比較珍貴，至於是誰換走的？他也不知道答案。

陳冠勳在隊上與岳少華交情最好，那天拿勝投後，也馬上被他拗請喝飲料，指名要星巴克最大杯。兩人的好交情，在對話中就聽得出來，聽聞岳少華還沒拿到勝投，陳冠勳直白回應：「你還沒喔？沒想到。」

陳仕朋 曾峻岳 富邦悍將

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