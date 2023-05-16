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中職／警告後的觸身球殺無赦？葉總也說須修正

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
日前新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現對峙雙方都被警告一次，悍將投手肯特對劉基鴻投出觸身，因此被趕出場。 報系資料照
日前新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現對峙雙方都被警告一次，悍將投手肯特對劉基鴻投出觸身，因此被趕出場。 報系資料照

富邦悍將、味全龍隊14日之戰因一個暫停釀成4位投手勒令退場的後續效應，悍將教頭丘昌榮、洋投肯特當天對警告後的非蓄意觸身球也遭趕出場認為太過嚴苛，龍隊教頭葉君璋也同意，這部分或許可以再討論。

該役因郭天信一個時機太晚的暫停，後續造成雙方板凳清空，裁判會議後對兩隊都祭出警告「控場」，隨後肯特、藍愷青、林子昱、廖任磊都因非蓄意的觸身球而被趕出場，肯特賽後對於這項中職的特別規章提出疑問，認為或許可以給裁判更多裁量權。

葉君璋今天提到，當天的狀況是無人遭到驅逐出場、也還沒有觸身球出現，卻祭出警告，造成後續的觸身球都要退場，「我是覺得這個確實需要檢討，在要輸贏的比賽，這種事會常常發生，可以考慮給裁判一些自由心證。」他舉例，若是沒警告的狀況下，真的蓄意朝選手而去的球反而沒事，「有警告，變成變化球削到也要出去。」

葉君璋表示，要怎麼修正可以討論，「但是，我認為是必須修正，不然影響到比賽，投手投得彆扭，觀眾看起來也怪怪的。」

葉君璋 丘昌榮 富邦悍將

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