中職／警告後的觸身球殺無赦？葉總也說須修正

富邦悍將、味全龍隊14日之戰因一個暫停釀成4位投手勒令退場的後續效應，悍將教頭丘昌榮、洋投肯特當天對警告後的非蓄意觸身球也遭趕出場認為太過嚴苛，龍隊教頭葉君璋也同意，這部分或許可以再討論。

該役因郭天信一個時機太晚的暫停，後續造成雙方板凳清空，裁判會議後對兩隊都祭出警告「控場」，隨後肯特、藍愷青、林子昱、廖任磊都因非蓄意的觸身球而被趕出場，肯特賽後對於這項中職的特別規章提出疑問，認為或許可以給裁判更多裁量權。

葉君璋今天提到，當天的狀況是無人遭到驅逐出場、也還沒有觸身球出現，卻祭出警告，造成後續的觸身球都要退場，「我是覺得這個確實需要檢討，在要輸贏的比賽，這種事會常常發生，可以考慮給裁判一些自由心證。」他舉例，若是沒警告的狀況下，真的蓄意朝選手而去的球反而沒事，「有警告，變成變化球削到也要出去。」

葉君璋表示，要怎麼修正可以討論，「但是，我認為是必須修正，不然影響到比賽，投手投得彆扭，觀眾看起來也怪怪的。」