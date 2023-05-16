中職／聽聞羅力出書嚇一跳 葉總推薦伍鐸「搞不好更精彩」

傳奇洋投羅力推出自傳，大爆秘辛，曾與他共事過的味全龍隊總教練葉君璋也在書中占據一點篇幅，對於他推出自傳，直呼嚇到，還推薦自家洋投伍鐸出自傳，「搞不好更精彩」。

羅力近期出版自傳，引領球迷回顧他的棒球人生，本人也將在近期來台，行程之一包括5月27、28日參與悍將為他舉辦的主題日，他也將在27日擔任先發投手，投1打席後退場，象徵性的啟用「羅力條款」，對手為味全龍隊。

葉君璋聽到羅力要登板，坦言有嚇到，話鋒一轉表示對他出書也嚇到，「哇！還出書，我不知道他要出書欸！說起來也不簡單，在台灣，一個外國人在這邊打球打到可以在台灣出書。」

葉君璋大讚不簡單，接著推薦中職年資也很深的伍鐸，待過的球隊、遇到的總教練更多，「伍鐸也可以出啊！搞不好更精彩。」

羅力書中對於葉君璋都是稱讚，認為他是很好、很挺選手的教練，把選手當成年人對待，把每個人放在合適的位置上去發揮，並說2016年義大犀牛隊奪冠後，隔年的悍將選手心態或許過於自滿和放鬆，辜負了葉總，直到他請辭後，選手才意識到失去了一位好教頭。