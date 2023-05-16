中職／羅力先發投1打席有意義 丘總先不亮牌「真先發」

傳奇洋投羅力將在5月27日以本土球員登錄，先發投1打席，該役真正的先發投手會是誰？總教練丘昌榮先不亮牌，倒是透露已退役的羅力在美國還是有在練球。

羅力近期出版自傳，引領球迷回顧他的棒球人生，本人也將在近期來台，行程之一包括5月27、28日參與悍將為他舉辦的主題日，他也將在27日擔任先發投手，投1打席後退場，象徵性的啟用「羅力條款」，對手為味全龍隊。

對於這項安排，丘昌榮表示，這是聯盟的第一次有外籍球員以本土身分登錄，有特別的意義。

至於當天的真正先發投手是誰？丘昌榮解釋，因為下周只有4場比賽，順序可能有調的空間，先看看這周的狀況。

續被媒體追問如果當天羅力狀況還不錯，有沒有加碼空間投1局？丘昌榮笑答，先不要把話講死，羅力在美國有在練球，也要看他的牛棚狀況。