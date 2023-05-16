中職／桃猿公布動紫趴主視覺 9位猿將演繹最流行的紫

樂天桃猿隊訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱的「動紫音樂祭」主視覺公布，「嘻哈READY」、「人氣READY」以及「熱門READY」三大主軸，來自於四面八方各路團體及歌手將出現在樂天桃園棒球場，球團今天公布主視覺，連續2年的動紫音樂祭主視覺都由時裝品牌APUJAN操刀。

今年動紫音樂祭首波視覺，林泓育、黃子鵬、朱育賢、廖健富、陳克羿、宋嘉翔等人都入鏡，APUJAN在主視覺中除了演繹今年最流行的「紫流」薰衣草紫及紫桃粉元素外，更預告2024年的流行「電光藍」穿梭其中。

主視覺加入麥克風、吉他、鼓棒、鍵盤等不同樂器元素，等高線般多層次的紫色系迷幻印花，加上桃猿以及APUJAN品牌的恐龍骨骸、鑰匙等奇幻元素。復古電玩般的字型，搭配社群時代的雜訊，彷彿那些被解構的音符圍繞著桃猿男兒，在桃園棒球場的演唱會光束之中登場。

今年動紫趴將在6月2日到4日登場，從印花到視覺，從比賽球衣、球帽到各式周邊，全新動紫周邊由APUJAN以迷幻的世界觀打造。