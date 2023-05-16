棒球／李維拉投資的聯盟邁出第一步！「孟買Cobras」成立

總部位於杜拜的棒球聯合會，由名人堂球星李維拉（Mariano Rivera）、拉金（Barry Larkin）等人投資，今宣布成立首支隊伍「孟買眼鏡蛇（Mumbai Cobras）」。

據美聯社報導，棒球聯合會希望能幫助棒球在中東及南亞地區的發展，今年預計先組成4支球隊，從30多個國家、200多名選手中挑選64位，其餘選手參加選秀，可能會有幾位美國球員加入，但名單尚未公布，首季預計在明年秋天開打。

該報導還指出，明年預計會再增加4隊，今年11月會先在杜拜國際體育場打表演賽。棒球聯合會主席謝赫（Kash Shaikh）發聲明表示，「大聯盟有超過150年的歷史、充滿浪漫和壯觀場面，棒球是少數還沒在此地區發展的美國運動。」

由於南亞地區盛行板球，想推廣打法類似的棒球有一定難度。對此謝赫透露，會有其他聯盟從未見過的比賽規則。