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中職／統一獅大力水手主題日 重溫傳統汽笛應援

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊上半季第四檔主題日，就在6月3、4日台南棒球場登場，規劃「POPEYE BASEBALL DAY」主題日。圖／統一獅隊提供
統一獅隊上半季第四檔主題日，就在6月3、4日台南棒球場登場，規劃「POPEYE BASEBALL DAY」主題日。圖／統一獅隊提供

統一獅隊上半季第四檔主題日，就在6月3、4日台南棒球場，連續兩天對戰味全龍及中信兄弟隊賽事，特別結合大力水手POPEYE聯名，規劃「POPEYE BASEBALL DAY」主題日，將棒球場以卜派（POPEYE）、奧莉薇（OLIVE OYL）、布魯托（BLUTO）及溫皮（WIMPY）為視覺角色，讓台南棒球場變身充滿大力水手POPEYE風格。

中職早期各隊看台傳統應援，大力水手主題曲「I'm Popeye the Sailor Man, I'm Popeye the Sailor Man」是經典傳唱的應援歌曲，透過傳統樂器應援搭配球場上球迷加油的汽笛吹奏，也是最容易讓人共鳴的歌曲。

近年各隊看台應援走向電子音樂，而那個曾經最熟悉的旋律依舊在腦海中繞印著，搭配汽笛及傳統應援，值得經典回味，獅隊兩場主題日賽事第4、5、6局也將回到傳統應援方式，歡迎球迷拿著吹氣汽笛跟著旋律，找回曾經熟悉的應援節奏。

本次聯名主題活動，場內外也將規畫一系列和大力水手POPEYE主題活動，而萊恩酷商品部也將推出UNILIONS X POPEYE大力水手，卜式潮流商品來襲。

水手 棒球 統一獅

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