中職／中信主場球迷舉牌「還我威助」被勸導 網：根本一言堂

中華職棒中信兄弟隊上周經歷撤換總教練林威助風波，換由「恰恰」彭政閔掌兵符，於今天首度在主場台中洲際球場進行比賽，據傳現場有球迷舉牌「還我威助」、「謝謝你威助」標語，被現場工作人員勸導別舉牌，此外，也有人發現在電視轉播時，現場導播也避開標語畫面，讓網友直呼，「現在的中信兄弟根本一言堂啊！」

今天是周一原本沒有安排賽事，但進行上月因雨延賽的樂天桃猿對中信的比賽，安排於今天補賽，使得「恰總」主場首秀提前於今天進行，也受到各方注目，據《ET運動雲》報導，兄弟主場已更換球場入口主視覺，已看不見林威助的看板，且現場氣氛詭異，保全頻繁走動，坐在「髮香區」的球迷被告知，不能在前排座椅放置物品或毛巾，場邊舉牌「還我威助」的標語也均被勸導收走，為恐擔心球迷抗議。

棒球網紅「台南Josh」也分享相關報導說，「還我林威助算有爭議的內容？」對中信兄弟的舉動不滿，網友則說，「球隊，球場，工作人員通通都是中信的人，舉牌還我威助，謝謝你威助，通通被勸導，連導播都可以避開舉牌畫面，why？舉牌的是爪迷耶，是真正進場看球賽的爪迷耶。」

許多網友也紛紛聲援，「無緣無故撤換助總，到現在根本沒一個正式的解釋阿，現在爪迷繼續支持下去的理由是甚麼啊？ 」