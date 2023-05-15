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中職／藍寅倫在洲際已敲20轟 速度還贏過朱育賢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊藍寅倫。本報資料照片
樂天桃猿隊藍寅倫。本報資料照片

樂天桃猿隊今天升上外野手藍寅倫，本季在一軍的第1場比賽、第2個打席就炸裂陽春砲，這是他在洲際棒球場的第20轟，在洲際累積20轟速度，若以打數來看排名史上第4快，甚至還勝過隊友朱育賢

猿隊昨天降下邱丹，空缺補上藍寅倫，面對中信兄弟隊先發投手余謙，第2打席敲出一發飛越右外野全壘打牆的陽春砲，幫助猿隊擴大為3：0領先。

這是藍寅倫生涯在洲際球場的第330打席、295打數，成為史上第11位在洲際球場累積20轟的打者。

若比較在洲際炸裂20轟的速度，藍寅倫的打席和打數只輸給高國輝（228打席、207打數）、林智勝（248打席、206打數），而許基宏的336打席多於藍寅倫，291打數則較少；朱育賢則是第331打席、296打數敲出20轟。

藍寅倫生涯曾一度連續8轟是降落在洲際球場，這20轟有4支是打陳鴻文。

藍寅倫 朱育賢 樂天桃猿

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