棒球／華南金控盃登場 沿用「國道一號」口號搶當國手

112年華南金控盃全國少棒錦標賽將於5月21日至28日在台南亞太國際棒球訓練中心舉辦，青少棒錦標賽於6月4日至11日在新北市三重棒球場舉辦，今年沿用「國道一號」 的口號，用意是激勵每位參賽的選手都能拿出自己最好的一面，得到第一名的佳績。

今天中華棒協與華南金控特別舉辦賽前宣傳活動，由中華棒協副理事長趙士強致贈感謝牌予華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬、華南銀行副董事長林知延、華南永昌證券董事長黃進明及華南產險董事長凃志佶，感謝華南金融集團長期不間斷地支持國內基層棒球運動。

在教育部體育署的指導及中華棒協的完善規畫之下，今年華南金融集團持續冠名舉辦華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽，從中遴選出國家 代表隊，出戰世界盃少棒和亞洲盃青少棒錦標賽。

本屆賽事沿用「國道一號」 的口號，用意是激勵每位參賽的選手都能拿出自己最好的一面，得到第一名的佳績，成為真正的「國道一哥」，華南金控期許每位中華小將都能成為「台灣之光」。

張雲鵬表示，華南金融集團以培育國家優秀棒球人才、推展基層棒球運動為使命，自101年起贊助全國青少棒錦標賽，並於106年起增加贊助全國少棒錦標賽，至今已有278支球隊參加，累積參與球員共5798人次，加上今年參與的選手，累積人次將突破6000人。華南金控藉由推廣棒球賽事，鼓勵選手們朝夢想前進，讓運動成為推動永續發展的重要力量。