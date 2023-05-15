快訊

教育界看「周休三日」樂觀其成 教育部回應了

長榮大學馬來西亞女大生遭擄性侵殺害 父母求償2千萬結果出爐

泰國大選反對派擊敗軍權 「99％選票結果已出爐」為何勝負仍未定？

中職／著手改善各球場 蔡其昌今天先約桃猿領隊聊一下

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
桃園棒球場今天又因燈柱熄滅導致比賽中斷，打到3局下，左外野燈柱熄滅，這已是桃園球場今年第二次因熄燈而中斷比賽。記者季相儒／攝影 陳宛晶
桃園棒球場今天又因燈柱熄滅導致比賽中斷，打到3局下，左外野燈柱熄滅，這已是桃園球場今年第二次因熄燈而中斷比賽。記者季相儒／攝影 陳宛晶

中華職棒明星賽連續兩年都在洲際棒球場舉辦，會長蔡其昌否認是因自己住在台中的私心，而是球場狀況相對較好，他也透露今天已經約了樂天桃猿隊領隊浦韋青，針對桃園棒球場的改善聊一下。

今年明星賽再次在洲際棒球場開打，蔡其昌表示，地點位置適中、球場條件好，加上台中好天氣而選擇，「數十年來，球迷對台灣球場滿意度不是太高，我會利用接下來幾個月和球團好好溝通，希望把每個球場整理得越來越好，同時協調地方政府和體育署協助，與球團一起把過去球迷不滿意球場的問題改善。」

蔡其昌透露，台灣棒球場被詬病，不是這3、5年的問題，從自己當球迷開始就有，「這次大家看到桃園還有其他球場，大家有些聲音，個人是希望今年球季後能不能就開始著手球場改善的專案計畫。」他指出，會先從幾個目前有球隊認養、狀況不好的球場進行，今天就約了浦韋青聊一下。

蔡其昌表示，洲際球場今年因為有中信集團出資，針對大聯盟標準來改，所以球場狀況相對較好。至於其他各隊認養球場，希望能在這一、兩年把球場改得更舒適。

棒球 明星賽 浦韋青

延伸閱讀

影／中職明星對抗賽7月底台中洲際棒球場登場

中職／明星賽續戰洲際 球迷票選啟動1帳號1天可投4次

校園老舊廁所整建 蔡其昌爭取經費改善台中海線16所學校

中職／明星賽連兩年國家隊vs.明星隊 助總身影躍大螢幕

相關新聞

中職／郭天信造成「4殺」的暫停 楊清瓏認主審不該准許

富邦悍將、味全龍隊昨天因1個暫停後續上演「4殺」，共4名投手受到牽連遭勒令退場，對於郭天信喊暫停的時機，聯盟秘書長楊清瓏...

中職／著手改善各球場 蔡其昌今天先約桃猿領隊聊一下

中華職棒明星賽連續兩年都在洲際棒球場舉辦，會長蔡其昌否認是因自己住在台中的私心，而是球場狀況相對較好，他也透露今天已經約...

中職／萌虎！黃子鵬急否認明星賽看女孩 劉基鴻part搶舉手

中職明星賽今年將在7月29、30日在洲際棒球場登場，今天舉辦記者會，6隊代表球員出席，黃子鵬散發「萌虎」魅力，在本季暫居...

影／中職明星對抗賽7月底台中洲際棒球場登場

中華職棒明星對抗賽下午舉行宣告記者會，宣布7月29、30日將在台中洲際棒球場舉辦明星對抗賽，並公布今年明星賽對戰組合，由...

中職／劉基鴻第一次參與大場面 2顆觸身球讓他從一壘聊到二壘

富邦悍將、味全龍隊昨天因1個暫停引發連串爭議，當時第一顆觸身球的苦主劉基鴻當場嘟嘴、反應超萌。談及當時兩隊板凳清空的大場...

中職／明星賽續戰洲際 球迷票選啟動1帳號1天可投4次

2023台灣精品中華職棒明星對抗賽將在7月29、30日在台中洲際棒球場登場，今年明星賽對戰組合確認，由中華職棒明星隊交戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦