中職／著手改善各球場 蔡其昌今天先約桃猿領隊聊一下

中華職棒明星賽連續兩年都在洲際棒球場舉辦，會長蔡其昌否認是因自己住在台中的私心，而是球場狀況相對較好，他也透露今天已經約了樂天桃猿隊領隊浦韋青，針對桃園棒球場的改善聊一下。

今年明星賽再次在洲際棒球場開打，蔡其昌表示，地點位置適中、球場條件好，加上台中好天氣而選擇，「數十年來，球迷對台灣球場滿意度不是太高，我會利用接下來幾個月和球團好好溝通，希望把每個球場整理得越來越好，同時協調地方政府和體育署協助，與球團一起把過去球迷不滿意球場的問題改善。」

蔡其昌透露，台灣棒球場被詬病，不是這3、5年的問題，從自己當球迷開始就有，「這次大家看到桃園還有其他球場，大家有些聲音，個人是希望今年球季後能不能就開始著手球場改善的專案計畫。」他指出，會先從幾個目前有球隊認養、狀況不好的球場進行，今天就約了浦韋青聊一下。

蔡其昌表示，洲際球場今年因為有中信集團出資，針對大聯盟標準來改，所以球場狀況相對較好。至於其他各隊認養球場，希望能在這一、兩年把球場改得更舒適。