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中職／萌虎！黃子鵬急否認明星賽看女孩 劉基鴻part搶舉手

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職明星賽今年將在7月29、30日在洲際棒球場登場，今天舉辦記者會，6隊代表球員出席。記者林伯東／攝影
中職明星賽今年將在7月29、30日在洲際棒球場登場，今天舉辦記者會，6隊代表球員出席。記者林伯東／攝影

中職明星賽今年將在7月29、30日在洲際棒球場登場，今天舉辦記者會，6隊代表球員出席，黃子鵬散發「萌虎」魅力，在本季暫居全壘打王的劉基鴻受訪時，第一時間就搶著舉手，「我有貢獻一支！」

今年明星賽以亞冠賽中華隊、中職明星隊的形式交手，中華隊當然就由總教練陳金鋒掌兵符，明星隊尚未揭曉，預計在下次記者會公布。

統一獅隊胡智爲已經「超齡」亞冠賽，給予還有機會參賽的小將們經驗談，「畢竟還是一個國際賽，趁這個機會好好認識國外打球的風格，帶著學習心態，找出可以讓自己受用的，把自己最好能力發揮出來。」

台鋼雄鷹隊狀元曾子祐今年還無法參與明星隊票選，但若入選亞冠賽，還是有機會參與盛會，曾子祐的拉票對象換個人，「希望這次亞冠賽的總教練、選訓委員可以投我一票。」若能打亞冠賽期待面對哪隊？曾子祐的答案是南韓隊，因為少棒時期曾輸過，「有點想要報復…不是報復，想要報仇回來。」

黃子鵬對明星賽的期待，來自於可以和其他隊的朋友聚在一起，「去年滿期待和詹子賢在明星賽見面，高中和大學都是同學，但他去年確診。」主持人挖坑問他，如果入選，還可以看到女孩們，讓他急喊：「我沒有cue這段，就是…加油，都加油。」

黃子鵬可愛的應答還沒結束，連介紹到今年暫居全壘打王的劉基鴻，黃子鵬都搶著舉手，「我有貢獻一支！」面對台下的笑聲、掌聲，還揮手感謝，展現「萌虎」的一面。

中職明星賽今年將在7月29、30日在洲際棒球場登場，樂天桃猿隊投手黃子鵬出席記者會。記者林伯東／攝影
中職明星賽今年將在7月29、30日在洲際棒球場登場，樂天桃猿隊投手黃子鵬出席記者會。記者林伯東／攝影

明星賽 黃子鵬 曾子祐

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