棒球／少棒比賽出現「塵捲風」主審神救援小球員獲讚美

美國近日有一場少棒比賽，過程中本壘板竟突然颳起「塵捲風」，其中有一名小球員一時無法脫困，好在主審快速把他抱開，此舉獲得許多國外網友讚美。

比賽進行到4局上，現場天氣突發生異常，當打者踏進打擊區時，本壘板周圍突然颳起塵捲風，打者趕緊閃到一邊去，其他選手則站在原地目睹一切，主審見到慌張的小捕手無法自行脫困，衝上前將他抱走。

Wow.



Great job by the umpire here pic.twitter.com/sT7dAPDVm9 — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年5月15日

現場主審「神救援」獲得許多國外網友讚賞，也有不少網友開玩笑表示，「投手滑球轉速太快」、「嚴重違規投球計時器」、「他快被外星人帶走」。