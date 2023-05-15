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中職／明星賽連兩年國家隊vs.明星隊 助總身影躍大螢幕
今年中華職棒明星對抗賽將於7月29、30日在台中洲際棒球場開打，今天舉辦明星賽宣告記者會，並公布賽事資訊及票選辦法，記者會正式開始前播放賽事影片，去年擔任明星隊總教練的林威助，身影躍上大螢幕。
今年明星賽以亞冠賽國家隊與明星隊的形式對抗，中職聯盟會長蔡其昌表示，「年底有亞冠賽，今年架構是亞冠賽中華隊對明星隊，呼籲球迷明天開始投票，選出明星隊陣容，你的投票，是對球員的鼓勵，也是對職業運動的最大支持。」
明星賽去年也於洲際球場舉辦，以中華隊、明星隊的形式分隊，林岳平職掌中華隊兵符，時任中信兄弟隊教頭的林威助執掌明星隊帥印。今天記者會開始前，先播放賽事影片，去年明星賽的畫面一一躍上大螢幕，勾起球迷感嘆，今年明星賽再辦，「助總」已經不在。
對於賽事連兩年在洲際球場舉辦，蔡其昌也解釋，「不是因為會長是台中人，所以都辦在台中。」他表示，知道球迷數十年來，對各地球場有諸多不滿，也允諾會與球團、地方政府、體育署持續溝通及合作，把這些不滿意之處改善，而今年續選洲際是因球場條件好、位置也適中，方便南北球迷前往。
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