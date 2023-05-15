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中職／當初以為離開才會通過 羅力正式援引「羅力條款」登板

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
去年引退的傳奇洋投羅力，將在5月27日先發投1打席，適用「羅力條款」，成為史上第一位以本土球員登錄出賽的外籍球員。圖／富邦悍將隊提供
去年引退的傳奇洋投羅力，將在5月27日先發投1打席，適用「羅力條款」，成為史上第一位以本土球員登錄出賽的外籍球員。圖／富邦悍將隊提供

已引退的傳奇洋投羅力，將在5月27日先發投1打席，適用「羅力條款」，成為史上第一位以本土球員登錄出賽的外籍球員，為輝煌的中職生涯再寫番外篇。

羅力自2013年來台展開中職生涯，去年季中累積達9年一軍年資，卻突如其來宣布引退，令球迷錯愕。他在今年出版自傳，並將在月底抵台參與悍將為他舉辦的主題日，今天球團宣布活動細節，羅力將在27日擔任先發投手，投1打席。

羅力的書中也提及對「羅力條款」的想法，他透露2019年聽到時任副領隊的陳昭如提起想要提案時，他當時認為聯盟不可能讓這項規章通過，因為短期內只有他會是受惠者，這對其他隊並無好處，「也許要等到有一天我離開聯盟了，大家有了比較公平的立足點，才會讓它通過。」

「Joyce總經理後續的動作證明她不只是說說而已。」羅力條款最終在2020年全票通過，儘管因領隊會議內有意見而將門檻從8年改為9年，但羅力可以理解各隊有權保護自身利益。他也感謝悍將球團為自己極力爭取，除了肯定他的身手，也是肯定他的做人，他對此感到非常榮幸。

羅力引退時，中職生涯共留下240場出賽、245場先發、1500局，102勝72敗、防禦率3.31，送出1276次三振，多項數字可能在5月27日再次跳動，當天悍將對手為味全龍隊，該役擔任開路先鋒的選手，成為「本土羅力」的交戰對手。

羅力 中職 味全龍

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