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中職／范國宸忍痛敲安丘總讚 鋒哥助威申皓瑋打破低潮

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
悍將申皓瑋今天演出猛打賞，4打數3安打，本季首度獲選單場MVP。記者侯永全／攝影
悍將申皓瑋今天演出猛打賞，4打數3安打，本季首度獲選單場MVP。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天在一場觸身球大亂鬥中，以7：3擊敗味全龍隊，兩隊合計4名投手被勒令退場，悍將總教練丘昌榮做好要讓陳仕朋登板的最壞打算，也稱讚隊長范國宸忍痛敲出追平安、申皓瑋突破低潮打回勝利打點。

今日兩隊在4局上板凳清空，裁判給予雙方警告，之後悍將的肯特、藍愷青以及味全龍的林子昱、廖任磊，都因為投出觸身球被勒令退場。

丘昌榮指出，當下雙方不是真的起衝突，這樣的情況下給警告似乎有點太嚴厲，也導致球賽的完整度大打折扣，「我們兩次觸身都是變化球，不太可能蓄意。」

肯特、藍愷青退場後，加上安德勝也因密集出賽，投了1.2局後無法再投，丘昌榮必須尋找可用之兵，「有問過陳仕朋先溝通，他也願意為球隊登板，還好後來都有順利解決。」

7局下龍隊也遇到林子昱、廖任磊因觸身球退場，悍將等到反攻機會，范國宸先被自打球打中，才敲出追平安，丘總表示，當下詢問狀況，「國宸說他休息一下就沒關係，這種堅持很可貴。」

另外敲出超前安的申皓瑋今年打得掙扎，丘總透露二軍總教練陳金鋒有上來協助調整，申皓瑋表示，鋒哥有協助自己特打，「要我重心更穩定一點、擊球面更扎實一點。」申皓瑋也坦言近期打擊狀態不理想，心情上比較沮喪，「這場比賽對自己的信心有很大加分。」

悍將在7局下攻下5分，這是本季悍將單局最高得分，丘總表示：「希望這場球賽過後能夠帶動比較低迷的打擊，希望我們能夠一場比一場更堅強，大家更努力，把球賽打得精彩，能拿到勝利是最好。」

申皓瑋 丘昌榮 陳仕朋

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