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中職／是向主審爭執 肯特看味全教練大動作：不太專業

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現火爆場景，悍將投手肯特對戰龍隊郭天信時發生衝突，導致兩隊在場上對峙。記者侯永全／攝影
新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現火爆場景，悍將投手肯特對戰龍隊郭天信時發生衝突，導致兩隊在場上對峙。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天與味全龍隊之戰，從1次暫停衍生出4名投手被勒令退場，主角之一的肯特還原當下，「第一個反應是叫打者站回來，第二反應是跟裁判說不可以這麼晚喊暫停」，對於龍隊教練團衝出來也說，「好像不太專業。」

狀況劇起源在4局上，悍將先發投手肯特對決郭天信，啟動投球動作後，郭天信比出暫停手勢，主審羅鈞鴻接受，導致肯特向羅鈞鴻不滿抗議，龍隊三壘指導教練陳志偉加入爭論，演變成兩隊清空板凳對峙。

肯特賽後解釋，當下是不滿裁判太晚給暫停，「動作都做到一半才喊，那又是直球，全力催球速的時候喊暫停，這很容易受傷，不論是我或是打者。」

至於後續龍隊三壘指導教練陳志偉爭執、總教練葉君璋衝上場，肯特表示：「這好像不太專業，職業的做法，教練團的工作應該是平靜大家的情緒，而不是擴大衝突。」

肯特指出，並沒有聽到對方講什麼攻擊性字眼，只是遺憾沒有用更好的方式去處理，「以職業球隊來說，要減少場上的紛爭為主，當下那個反應是有點不能理解。」

衝突後裁判對雙方祭出警告，肯特在2個打席後對劉基鴻投出觸身、接手的藍愷青第1球觸身，都被驅逐出場，龍隊也有林子昱、廖任磊在第7局投出觸身球被趕，才讓悍將攻下5分大局，反以7：3贏球。

肯特表示，因為觸身球退場，當下心情十分沮喪，後來回到休息室看到藍愷青也被趕，沮喪更加深，「還好少華有做好他的工作，把狀況穩定下來，而且繼續往下投，心情起伏當然很大，慶幸我們有贏下比賽。」

郭天信 富邦悍將 廖任磊

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