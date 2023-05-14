中職／1次暫停4人被趕 悍將亂局中攻5分逆轉勝龍

母親節真是趕人的日子，5月第二個周日在新莊棒球場的中職賽事，因郭天信的1次暫停引發蝴蝶效應，兩隊合計4名投手因觸身球被趕出場，富邦悍將隊靠著7局下的5分大局演出逆轉秀，以7：3擊敗味全龍隊，戰績再次追上中信兄弟隊，並列第四。

狀況劇起源在4局上，悍將隊先發投手肯特對決郭天信，啟動投球動作後，郭天信比出暫停手勢，主審羅鈞鴻接受，導致肯特向羅鈞鴻不滿抗議，意外觸動龍隊神經，三壘指導教練陳志偉加入爭論，演變成兩隊清空板凳對峙。

對峙之後未出現肢體衝突，二壘審張展榮後續拿起麥克風宣布：「因為場上雙方都有對峙情況，都給予警告一次。」也因有此警告，肯特在2個打席後對劉基鴻投出觸身、接手的藍愷青第1球觸身，都被驅逐出場。

龍隊在4局上就靠著1支安打、3次四死球，攻下2分，6局上拿莫．伊漾的安打再添1分，取得3：1領先。

悍將隊則是在6局下先追1分，7局下換龍隊踩到警告地雷，林子昱開局對王正棠投出觸身球退場，接手的羅國華被敲2安後退場，廖任磊接手後抓到2出局，但也被敲3支安打，最後對李宗賢投出觸身球退場，再換上王玉譜。

悍將隊在7局下就靠著龍隊換投亂象，一口氣攻下5分，范國宸的安打敲回追平分，申皓瑋2分打點二壘打超前比數，林哲瑄有1分打點安打，王正棠滿壘時選到保送擠回1分。

龍隊先發投手5局失1分無關勝敗，悍將隊肯特投3.1局提前退場掉2分，逃過敗投，後續6任投手撐到勝利來臨。