中職／悍將與龍爆衝突 肯特、藍愷青都因觸身球被趕出場

新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現火爆場景，悍將投手肯特在對戰龍隊郭天信的打席，因不滿暫停時機發生摩擦，導致兩隊一度清空板凳在場上對峙，衝突並未擴大，雙方各獲警告一次，結果肯特、接手的藍愷青都投觸身球，短短1局就有2投手被趕出場。

事件發生在4局上，1出局後輪到郭天信打擊，球數1好球後，郭天信比出暫停手勢，主審羅鈞鴻接受暫停，不過肯特動作已經啟動，投完球後先對郭天信碎唸兩句，後續又朝著羅鈞鴻不滿抗議。

不料肯特的舉動觸動龍隊神經，三壘指導教練陳志偉也加入爭論戰局，兩人越靠越近，不僅場上球員加入勸阻，板凳席上的球員、教練也都衝上場。

好在最終衝突未擴大，只不過二壘審張展榮後續也拿起麥克風宣布：「因為場上雙方都有對峙情況，都給予警告一次。」

肯特最後被郭天信敲出安打，下一棒吉力吉撈．鞏冠也敲安，不料面對劉基鴻時投出觸身球，雖然明顯非故意，但因先前已有警告，依規定必須被驅逐出場。

狀況劇還沒完，藍愷青緊急接手，因規定可以熱身到滿意，不料好不容易恢復比賽後，投出的第一球又對李凱威投出觸身，不僅丟掉1分，也再次被驅逐出場，悍將只好再換上岳少華。