中職／恰總洲際主場首戰 周一預售票2000人
中信兄弟隊經歷作客統一獅隊三連戰，明天是「恰恰」彭政閔接任總教頭後首度回到主場，15日台中洲際棒球場的預售票目前開出2000人，要準備迎接「恰式」魅力。
洲際今年場均觀眾人數8128人，最高是4月2日彭政閔背號引退日的19523人，明天因補賽關係在周一舉行賽事，若扣掉周五、六、日，周間四天來說，票房最高是3149人，而本季聯盟周一比過3場比賽，其中在假日的2場人數超過8000人，另一場補賽則是2566人。
中信兄弟隊明天將在主場與樂天桃猿隊交手，也是繼統一獅隊教頭林岳平後，彭政閔再次與中華隊教練團戰友曾豪駒對決，接下來恰總對各隊首戰將是17日新莊對富邦悍將、23日洲際對味全龍。
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