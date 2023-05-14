中職／肯特「魔球」首局閃現 解決吉力吉撈

富邦悍將隊洋投肯特的「魔球」今天早早見客，第1局就拿出來使用，一顆92公里的慢速曲球，順利解決吉力吉撈．鞏冠，完成三上三下，肯特曾表示，魔球通常1場比賽只會投1次，就看接下來局數還會不會再次出現。

肯特雖然球速不快，但變化出手點、投球姿勢，是他能夠在職棒場上生存的方式，而他的球路武器庫深處更有著一顆超慢速曲球，比賽中不常使用。

今天新莊棒球場的悍將與味全龍隊之戰，肯特早早就將它拿出來，1局上2出局後面對吉力吉撈．鞏冠投出1壞球後，連續三球被敲出界外，肯特突然投出92公里的曲球，鞏冠揮棒敲成游擊方向滾地出局，讓肯特搞定這局。

肯特在4月16日對戰中信兄弟隊時，也曾對福來喜投出1顆90公里曲球，他當時受訪表示：「比賽不會太常看到，希望大家能夠專注看比賽，有看到有福氣。」